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Как заморозить ягоды на зиму

Уже скоро начнется сезон сбора ягод на дачах. Чтобы зимой насладиться летней малиной, вишней, земляникой, смородиной из своего сада, а не из магазина, позаботьтесь об этом заранее и заморозьте их.

Как заморозить ягоды на зиму
© Unsplash.com

Однако положить урожай в пакет и убрать в морозилку недостаточно. О том, каких правил стоит придерживаться при заморозке, чтобы ягоды сохранили свою форму и вкус, рассказываем в материале "Рамблера".

Промойте и переберите ягоды

Перед тем, как замораживать, ягоды надо аккуратно промыть под чистой водой, высушить и перебрать: очистить от веточек, листочков и косточек. Переспелые плоды лучше убрать: после разморозки они совсем потеряют свой эстетический вид и вкус.

Рассортируйте ягоды в небольшие контейнеры

Не стоит замораживать ягоды в одной большой куче: разложите их по небольшим тарам. Это могут быть пластиковые контейнеры, картонные коробки или зип-пакеты. Если вы выбираете последний вариант, постарайтесь перед заморозкой убрать из пакета воздух.

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Соблюдайте сроки хранения

Не забывайте, что у замороженных продуктов тоже есть срок годности. Храните ягоды до года, если температура в морозильной камере — минус 18 градусов. Если меньше, минус 15, в Роскачестве рекомендуют хранить их не дольше шести месяцев. Для удобства сразу при заморозке наклейте на контейнер стикер с названием ягод и датой, когда вы положили их в морозилку.

Размораживайте ягоды постепенно

Ягоды нужно размораживать, как и другие продукты, постепенно. Оставьте их в холодильнике на 10-12 часов, чтобы они сохранили свои полезные свойства и вкусовые качества.

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