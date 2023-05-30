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Врач-диетолог Кабанов объяснил, в чем польза супов

Полезен ли суп для организма и кому нужно есть это блюдо, рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Врач-диетолог Кабанов объяснил, в чем польза супов
© Unsplash

Специалист отметил, что благодаря высокому содержанию воды суп наполняет желудок. Тем самым он помогает быстрее почувствовать насыщение и способствует похудению.

В овощных супах содержится клетчатка в легкоусвояемой форме, что имеет значение для людей, страдающих заболеваниями ЖКТ в стадии обострения.

По мнению Алексея Кабанова, холодные летние супы не менее полезны, чем привычные - горячие. Он подчеркнул, что температура блюда не влияет на скорость переваривания. При этом врач предупредил о том, что не стоит есть слишком горячие супы, это может привести к повреждению слизистой оболочки ротовой полости и пищевода и повысить риск развития злокачественных новообразований.

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Ранее диетолог Соломатина назвала самые опасные супы для людей старше 60 лет.

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