Врач-диетолог Кабанов объяснил, в чем польза супов

Полезен ли суп для организма и кому нужно есть это блюдо, рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов в беседе с изданием " Аргументы и факты ".

По мнению Алексея Кабанова, холодные летние супы не менее полезны, чем привычные - горячие. Он подчеркнул, что температура блюда не влияет на скорость переваривания. При этом врач предупредил о том, что не стоит есть слишком горячие супы, это может привести к повреждению слизистой оболочки ротовой полости и пищевода и повысить риск развития злокачественных новообразований.