Елена Соломатина, врач-диетолог, рассказала о том, какой мед считается самым полезным. Об этом сообщает "Москва 24".

По мнению эксперта, самый полезный мед - липовый. Он может помочь при простуде и повышенной температуре тела. Также этот вид меда может служить болеутоляющим средством, если при температуре ломит тело.

Вторым по полезности она назвала мед акации, так как в нем содержится наименьшее количество сахара. Поэтому его часто рекомендуют употреблять диабетикам. Диетолог также напомнила, что сахар в нем все равно имеется, поэтому увлекаться этим видом меда не стоит.

Третьим в рейтинге Соломатиной стал гречишный мед. Она отметила, что в нем содержатся аминокислоты и железо.

"Гречишный мед хорошо укрепляет иммунную систему, дает энергию организму" Елена Соломатина Врач-диетолог