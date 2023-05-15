Молодой картофель является ценным продуктом для пожилых людей, сообщает Маргарита Королева, врач-терапевт, диетолог и доктор медицинских наук, в интервью для Москвы 24.

Этот вид картофеля обладает высоким содержанием витамина C и полезных минеральных веществ. Особенно важным является его высокий уровень калия, который благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему пожилых людей.

Даже пожилым людям, страдающим сахарным диабетом, можно употреблять молодой картофель. Важно не злоупотреблять, а умеренно употреблять его. Молодой картофель содержит меньше крахмала, поэтому уровень глюкозы в крови не поднимается так сильно, в отличие от старого картофеля.

Рекомендуется варить молодой картофель с кожурой, так как в ней находится еще больше минеральных веществ и растительной клетчатки, которая полезна для желудочно-кишечного тракта и микрофлоры кишечника, заключила Королева.