Инструкция: как правильно варить фасоль

Фасоль – полезный белковый продукт, из которого можно приготовить большое количество разнообразных блюд. Она подойдет и для салатов, и для супов, и в качестве гарнира.

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Однако не все знают, как приготовить ее правильно. "Рамблер" в этом материале публикует подробную инструкцию, которая поможет вам правильно и вкусно приготовить фасоль, сохранив при этом все ее полезные микроэлементы.

Учитывайте, что фасоль требует предварительного замачивания. Это нужно для того, чтобы сократить время варки. Для белой фасоли будет достаточно нескольких часов, а вот красную в идеале следует замачивать в течение 8-12 часов.

Наполните кастрюлю холодной водой. Важно соотношение: не менее двух литров воды на 250 грамм фасоли. Варите фасоль в течение 15 минут после закипания. Слейте воду и промойте фасоль. Снова залейте фасоль водой и варите на слабом огне в течение полутора часов – до мягкости. Если фасоль белая, понадобиться меньше времени – проверяйте мягкость вилкой.

С красной фасолью время варки так же, как и замачивания, будет немного отличаться.