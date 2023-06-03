$80.88-0.0987.10+0.52

Инструкция: как правильно варить фасоль

Фасоль – полезный белковый продукт, из которого можно приготовить большое количество разнообразных блюд. Она подойдет и для салатов, и для супов, и в качестве гарнира.

Инструкция: как правильно варить фасоль
© Unsplash

Однако не все знают, как приготовить ее правильно. "Рамблер" в этом материале публикует подробную инструкцию, которая поможет вам правильно и вкусно приготовить фасоль, сохранив при этом все ее полезные микроэлементы.

Учитывайте, что фасоль требует предварительного замачивания. Это нужно для того, чтобы сократить время варки. Для белой фасоли будет достаточно нескольких часов, а вот красную в идеале следует замачивать в течение 8-12 часов.

  1. Наполните кастрюлю холодной водой. Важно соотношение: не менее двух литров воды на 250 грамм фасоли.
  2. Варите фасоль в течение 15 минут после закипания.
  3. Слейте воду и промойте фасоль.
  4. Снова залейте фасоль водой и варите на слабом огне в течение полутора часов – до мягкости. Если фасоль белая, понадобиться меньше времени – проверяйте мягкость вилкой.

Как сварить яйцо всмятку

С красной фасолью время варки так же, как и замачивания, будет немного отличаться.

  • Если вы ее замачивали предварительно на время от 8 до 12 часов, то для полной готовности будет достаточно проварить ее около 50 минут.
  • Если замачивания не было, то красной фасоли понадобится 2-3 часа до полной готовности и мягкости.
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий