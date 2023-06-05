Как хранить помидоры в холодильнике, чтобы они не теряли вкус

Поход по магазинам – дело не самое простое. Особенно, если речь идет о закупке продуктов на неделю вперед.

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Иногда бывает сложно устоять перед товарами по выгодной цене. И если купить, например, макароны, овсяные хлопья или хлебцы из них, то они "проживут" еще долго, а вот те же бананы и помидоры начнут терять свою ценность через несколько дней.

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Один из распространенных и действенных способов продления жизни последних – их хранение в холодильнике. Однако некоторые считают, что подобная методика негативно сказывается на фруктах и овощах: они, якобы, теряют свой насыщенный вкус и аромат.

О том, как хранить помидоры дома, чтобы избежать таких последствий, – в материале "Рамблер".

Немецкие исследователи выяснили, что температура хранения не влияет на аромат травянистых растений, однако большое значение в данном случае имеет сорт помидоров. Кроме того, они действительно становится менее вкусными и ароматными по естественным причинам, вне зависимости от способа хранения. И если вы хотите наслаждаться вкуснейшими овощами как можно дольше, то следует руководствоваться одной маленькой хитростью, которую в ходе эксперимента выявили ученые.

Так, в ходе эксперимента овощи и фрукты погружали в воду разной температуры. Одну партию подвергали прохладной обработке, а другую – теплой, чуть горячей. В результате именно последние оказались более яркими на вкус и сохранили свой аромат.

Таким образом, прежде чем поместить помидоры в холодильник, нужно замочить их в теплой воде (температурой примерно 50°C) в течение 5 минут. После этого следует достать овощи и подержать в помещении, пока они не "вернуться" к естественной комнатной температуре. И, наконец, финальный шаг – поместите их в холодильник.