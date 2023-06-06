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Что приготовить вместо окрошки: 3 рецепта холодных супов

Окрошка — самый популярный летний суп, у которого есть множество вариаций. Но, если вы его не любите, или вы хотите разнообразить свой летний рацион, предлагаем приготовить альтернативные первые блюда, которые тоже идеально подходят для жарких дней.

Что приготовить вместо окрошки: 3 рецепта холодных супов
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Делимся простыми рецептами трех очень легких холодных супов в материале "Рамблера".

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Гаспачо

unsplash.com

Гаспачо — это традиционный испанский холодный суп из томатов. Для его приготовления вам понадобится:

  • 200 г томатов,
  • 40 г болгарского перца,
  • 30 г сельдерея,
  • перец чили, кинза, базилик, соль,
  • 1 ст.л. оливкового масла,
  • 80 г сыра страчателла (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Обдайте томаты кипятком, опустите в холодную воду, а затем снимите кожицу.
  2. Взбейте все ингредиенты в блендере.
  3. Положите сверху сыр страчателла и украсьте зеленью перед подачей.

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Свекольник

wikipedia.org

Холодный свекольник — летний вариант борща, который остудит вас в жаркий день не хуже окрошки. Для его приготовления вам понадобится:

  • 0,5 кг свеклы,
  • 150 г редиса,
  • 2 яйца,
  • половинка лимона,
  • 150 г огурцов,
  • 4 ст.л. сметаны,
  • зелень: укроп, лук, петрушка,
  • специи: соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Натрите свеклу на терке и потушите на растительном масле в кастрюле.
  2. Выдавите половинку лимона и долейте воду.
  3. Сварите яйца, раздавите желток и мелко нарежьте белок.
  4. Мелко нарежьте огурец, редис и зелень.
  5. Остудите бульон со свеклой, добавьте овощи, соль, перец и сметану.
  6. Уберите в холодильник на 2 часа, а после подавайте к столу.

Таратор

wikipedia.org

Таратор — суп с огурцами, чесноком и кефиром, который любят готовить в Болгарии и Северной Македонии. Для его приготовления вам понадобится:

  • 1 огурец,
  • 250 мл кефира,
  • 250 мл минеральной воды,
  • укроп,
  • 1 ст.л. растительного масла,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 ст.л. жареных кедровых орехов,
  • соль.

Способ приготовления:

  1. Натрите огурец на терке, чеснок и укроп мелко нарежьте.
  2. Смешайте минералку с кефиром.
  3. Соедините все ингредиенты и уберите на два часа в холодильник.
  4. Подавайте суп, посыпав кедровыми орехами и украсив зеленью.
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