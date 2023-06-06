Что приготовить вместо окрошки: 3 рецепта холодных супов

Окрошка — самый популярный летний суп, у которого есть множество вариаций. Но, если вы его не любите, или вы хотите разнообразить свой летний рацион, предлагаем приготовить альтернативные первые блюда, которые тоже идеально подходят для жарких дней.

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Делимся простыми рецептами трех очень легких холодных супов в материале "Рамблера".

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Гаспачо

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Гаспачо — это традиционный испанский холодный суп из томатов. Для его приготовления вам понадобится:

200 г томатов,

40 г болгарского перца,

30 г сельдерея,

перец чили, кинза, базилик, соль,

1 ст.л. оливкового масла,

80 г сыра страчателла (по желанию).

Способ приготовления:

Обдайте томаты кипятком, опустите в холодную воду, а затем снимите кожицу. Взбейте все ингредиенты в блендере. Положите сверху сыр страчателла и украсьте зеленью перед подачей.

Свекольник

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Холодный свекольник — летний вариант борща, который остудит вас в жаркий день не хуже окрошки. Для его приготовления вам понадобится:

0,5 кг свеклы,

150 г редиса,

2 яйца,

половинка лимона,

150 г огурцов,

4 ст.л. сметаны,

зелень: укроп, лук, петрушка,

специи: соль, перец.

Способ приготовления:

Натрите свеклу на терке и потушите на растительном масле в кастрюле. Выдавите половинку лимона и долейте воду. Сварите яйца, раздавите желток и мелко нарежьте белок. Мелко нарежьте огурец, редис и зелень. Остудите бульон со свеклой, добавьте овощи, соль, перец и сметану. Уберите в холодильник на 2 часа, а после подавайте к столу.

Таратор

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Таратор — суп с огурцами, чесноком и кефиром, который любят готовить в Болгарии и Северной Македонии. Для его приготовления вам понадобится:

1 огурец,

250 мл кефира,

250 мл минеральной воды,

укроп,

1 ст.л. растительного масла,

2 зубчика чеснока,

2 ст.л. жареных кедровых орехов,

соль.

Способ приготовления: