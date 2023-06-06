Завтрак по-испански: рецепт тортильи

Тортилья – классическое испанское блюдо, которое разнообразит любой прием пищи. Ее можно подавать горячей или холодной, с чем-то либо в качестве основного блюда. Начинка, кстати, может быть любой: и ветчина, и овощи, и любые другие ингредиенты, которые придутся вам по душе.