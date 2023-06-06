Завтрак по-испански: рецепт тортильи
Тортилья – классическое испанское блюдо, которое разнообразит любой прием пищи. Ее можно подавать горячей или холодной, с чем-то либо в качестве основного блюда. Начинка, кстати, может быть любой: и ветчина, и овощи, и любые другие ингредиенты, которые придутся вам по душе.
И все же в Испании тортилью принято готовить именно на завтрак. Рецепт блюда – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- 300 г картофеля
- 1 луковица
- оливковое масло
- 5 крупных яиц
- соль, перец
Приготовление
- Очистите картофель, нарежьте его на тонкие ломтики. Промокните их салфеткой или полотенцем.
- Очистите и мелко нарежьте лук. Влейте 2 столовые ложки оливкового масла в небольшую сковороду, поставьте ее на средний огонь. Выложите лук и картофель.
- Убавьте огонь до минимума и готовьте примерно в течение 25-30, пока лук не станет золотистым. Старайтесь не слишком сильно помешивать, иначе картофель может раскрошиться.
- Разбейте яйца в миску, посолите и поперчите смесь, перемешайте.
- Когда лук и картофель приготовятся, осторожно погрузите их в яичную смесь. Переложите всю массу обратно в сковороду и поставьте ее на слабый огонь. Готовьте примерно в течение 20 минут.
- Осторожно переверните сковороду на тарелку и вытащите тортилью, затем переместите ее обратно в сковороду (в перевернутом виде) и готовьте еще примерно 5 минут.