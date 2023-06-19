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Овощное рагу с кабачками: идеальное блюда для лета

Овощное рагу – сытное и полезное блюдо, которое будет особенно кстати в летний сезон, когда не хочется налегать на тяжелую пищу.

Овощное рагу с кабачками: идеальное блюда для лета
© Unsplash

Летом привычное овощное рагу отлично разбавит кабачок. Кабачки отличаются не только своими вкусовыми свойствами, но и низкой калорийностью: так, в 100 граммах этого продукта содержится всего 24 калории. Если вы стараетесь придерживаться правильного питания или хотите сбросить вес, обязательно добавляйте кабачок в свой рацион.

Овощное рагу с кабачком можно подать как основное блюдо, либо как гарнир. Подробнее о том, как приготовить рагу – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Кабачки – 2-3 штуки;

Морковь – 1 штука;

Сладкий перец – 2 штуки;

Чеснок – 3 зубчика;

Репчатый лук – 1 штука;

Помидоры – 4 штуки;

Оливковое масло – 2 ст. ложки;

Кукуруза – 150 г;

Соль – по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу;

Приготовление

1. Кабачки, перец и морковь нарежьте средними кусочками. Чеснок пропустите через пресс, а лук порубите.

2. Опустите помидоры в кипяток, затем ополосните их под холодной водой, очистите от кожи и измельчите.

3. Разогрейте масло на среднем огне. Обжаривайте лук, пока он не станет прозрачным. Добавьте чеснок и дождитесь, пока он подрумянится.

4. Выложите в сковородку кабачки, морковь, перец. Помешивая, готовьте еще 3-4 минуты.

5. Добавьте помидоры и кукурузу, влейте немного горячей воды и перемешайте.

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6. Когда жидкость вскипит, убавьте огонь до минимума, накройте блюдо крышкой и тушите еще 15-20 минут. За пять минут до того, как снять с огня, посолите и поперчите рагу.

Готово! Приятного аппетита!

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