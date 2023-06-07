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Диетолог Соломатина рассказала, какие кабачки можно есть с кожурой

Молодые кабачки можно есть с кожурой, так как она является абсолютно безопасной для здоровья. Об этом интернет-изданию NEWS.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала, какие кабачки можно есть с кожурой
© Unsplash

По ее словам, ближе к кожуре овоща находится большое количество витаминов и полезных элементов. Их, как правило, можно есть даже сырыми. Однако стоит учитывать следующее.

"Но все зависит от того, где овощ выращивался. Если туда добавили много нитратов, тогда кожура накаливает много нитратов, в этом случае лучше срезать. Однако у молодых кабачков кожура мягкая и съедобная".

А у созревших кабачков, наоборот, кожура не такая приятная, и ее употребление не приносит особого удовольствия. К тому же, она сложнее переваривается, поэтому такие кабачки обычно готовят, объяснила эксперт.

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