Гастроэнтеролог описала пользу и вред зеленого лука

Зеленый лук наиболее полезен весной и летом. В этот период в нем сохраняется максимум полезных элементов. Тем не менее есть этот продукт стоит не всем. Полезные и вредные свойства зеленого лука "Доктору Питеру" перечислила гастроэнтеролог Александра Яковлева.

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В зеленом луке содержатся витамины A и C, витамины группы B, антиоксиданты, микроэлементы и минералы: калий, кальций, магний, натрий, а также многие другие вещества, которые поддерживают организм. Если есть этот продукт регулярно, как минимум большое количество клетчатки положительно повлияет на организм: простимулирует работу кишечника, будет оберегать его микрофлору. При этом человек будет чувствовать сытость и избежит переедания.

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В зеленом луке также много витамина С, поэтому его можно использовать, чтобы укреплять иммунитет. Антибактериальное и противовоспалительное действие у фитонцидов в составе продукта, которые также помогают в профилактике кариеса.

Витамин А помогает синтезировать белки и усиливает иммунитет, поддерживает кожу молодой. Он также полезен для глаз: укрепляет роговицу, помогает сохранять остроту зрения при плохом освещении.

Поскольку в зеленом луке много калия, он обладает легким мочегонным эффектом, помогает выводить лишнюю жидкость. Помимо этого, способствует нормальной работе нервной системы и насыщает головной мозг кислородом.

В сыром виде зеленый лук нельзя есть людям с болезнями ЖКТ: гастритами, колитами, язвой. Осторожны должны быть те, у кого нездоровая сердечно-сосудистая системы. Если есть зеленый лук чрезмерно часто, можно спровоцировать перепады артериального давления и спазмы сосудов.

Витамин K, которого много в зеленом луке, повышает свертываемость крови. Людям со склонностью к образованию тромбов необходимо об этом помнить. Маленьким детям давать зеленый лук лучше не раньше, чем в два года.

Наиболее полезен зеленый лук в сыром виде, но сохраняет многие важные для организма элементы и после термической обработки. Лучше выбирать такие способы приготовления, как варка или тушение, поскольку жарка в масле увеличивает калорийность зелени в 2,5 раза.