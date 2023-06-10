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Биохимик Храброва объяснила, почему лучше не покупать свежие ягоды в сетевых магазинах

В крупных торговых сетях ягоды часто обрабатывают веществами, которые могут быть опасны для организма. Как и где правильно выбирать ягоды, порталу vnimanie.pro рассказала биохимик, нутрициолог Дарья Храброва.

Даже если ягоды сезонные, без опаски покупать их в супермаркетах не стоит. Их могут неправильно хранить или использовать специальные вещества, которые продлевают срок годности.

На ягодах не должно быть плесени, но и слишком “идеальный” вид — повод насторожиться. По мнению Храбровой, лучше покупать ягоды в небольших торговых точках.

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Ранее "Рамблер" писал о правилах выбора клубники.

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