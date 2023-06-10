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Фитнес-тренер рассказал, какие напитки хорошо утоляют жажду в жару

Фитнес-тренер Дмитрий Грудинский рассказал изданию Sport24, какие напитки лучше других справятся с утолением жажды в жаркую погоду.

Какие напитки хорошо утоляют жажду в жару
© Unsplash.com

Достаточное употребление жидкости в жару необходимо для того, чтобы избежать обезвоживания организма. При высокой температуре воздуха в окружающей среде человеческий организм с потом теряет большое количество влаги, а ее жизненно-важно восполнять. Однако стоит помнить, что для таких целей подойдет не любой напиток.

По словам тренера лучшим вариантом для утоления жажды станут качественные изотоники. Они помогут восполнить необходимые для восстановления водно-солевого баланса микроэлементы.

А чаи, соки, кофе и газированная вода не просто не восполнят потери, но и с большей вероятностью спровоцируют еще более сильную жажду и вымывание жидкости из-за обладания мочегонными свойствами.

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«Лучший напиток, утоляющий жажду, в первую очередь вода. Любые другие напитки за счет вкусовых качеств будут стимулировать наши слюнные железы выделять больше слюны, что заставит нас быстрее снова стремиться как можно быстрее утолить жажду», – объяснил тренер.

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