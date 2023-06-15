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Чем заменить чипсы и попкорн: 4 вкусных диетических снека

Просмотр любимого фильма или сериала может стать еще приятнее с разнообразными закусками под рукой. Однако попкорн и чипсы не только банальные, но и довольно вредные снеки.

4 вкусных диетических снека
© Unsplash

О том, какими диетическими снеками можно разнообразить свой кинопросмотр, рассказывает «Рамблер».

Микс из орехов и сухофруктов

Орехи с сухофруктами — один из самых удобных и полезных перекусов. Они легко зарядят вас энергией, а также насытят организм микроэлементами и витаминами. Кроме того, эти снеки натуральные и не содержат добавленный сахар. Но не налегайте на угощение слишком сильно. Горстки орехов и сухофруктов будет вполне достаточно, потому что они калорийны и питательны.

Греческий йогурт с ягодами

Греческий йогурт богат белком, а ягоды — потрясающий источник антиоксидантов. Эти продукты укрепляют иммунную систему, а также помогают восстанавливаться клеткам и замедляют старение. Комбинация из йогурта и ягод не только полезна для здоровья, но еще и выглядит очень эстетично — фото таких снеков будут отлично смотреться в социальных сетях.

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Виноград и сыр

Такой освежающий перекус наверняка подарит вам хорошее настроение. Чтобы блюдо было удобно есть, сделайте канапе. Это легко — просто нанизайте по одной виноградине и кусочку сыра на заранее заготовленную шпажку. Снек еще и очень полезен. В сыре много кальция и белка, а виноград содержит суточную норму витаминов группы B.

Ломтики из огурца с хумусом

Это очень легкая закуска для тех, кто следит за фигурой и не хочет перегружать свой организм тяжелой едой. Хрустящие огурцы отлично сочетаются с насыщенным вкусом хумуса, который чаще всего готовят из нута, густой пасты тахини, чеснока и оливкового масла. Так вы обеспечитесь себя растительным белком, полезными для сердца жирами и клетчаткой. 100 граммов огурцов и 2 столовые ложки хумуса содержат не так много калорий — 100. Можете разнообразить этот перекус цельнозерновыми крекерами.

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