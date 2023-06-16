В щавеле много полезных веществ, которые наделяют его в том числе противовоспалительными свойствами. Об этом "Москве 24" рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как подорожник используют при каких-то ранках, такими же свойствами обладает и щавель, только его употребляют внутрь. Елена Соломатина Врач-диетолог

По словам специалиста, щавель не уничтожает патогенную флору, как антисептик, а не позволяет ей размножаться. В нем также много витамина С, который поддерживает иммунную и сердечно-сосудистую системы, а также улучшает кожу и помогает усваиваться железу.

Помимо витамина С, в щавель содержит калий, магний, фосфор и витамины группы B. Калий регулирует работу сердца и выводит из организма лишнюю жидкость, магний расслабляет стенки сосудов. Фосфор полезен для работы мозга, а витамины группы В отвечают за память и когнитивные возможности.

Щавель можно есть сырым в салатах, а также добавлять в суп. Чтобы он не терял витамин С, в суп его лучше добавлять в конце варки.