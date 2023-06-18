Что будет, если не промывать рис
Все хозяйки знают, что перед готовкой рис необходимо промыть. Но не все догадываются, зачем это делать на самом деле. Большинство уверены, что мытье риса делает его менее липким после варки.
Так ли это? Рассказываем в материале "Рамблера".
Что говорят повара?
Кулинарные эксперты утверждают, что промывка риса уменьшает количество крахмала, поступающего из рисовых зерен. Это видно по мутной воде. Крахмал образуется на поверхности зерен в процессе помола.
По словам поваров, рис для ризотто, паэльи и рисовых пудингов мыть не надо, так как блюда, наоборот, требуют липкой консистенции. В остальных случаях зерна необходимо прополоскать под водой.
Что говорят ученые?
Однако недавно ученые провели исследование и выяснили, что процесс промывки никак не влияет на липкость риса. Они провели эксперимент с тремя видами зерен: клейким рисом, рисом средней зернистости и рисом с жасмином. Их либо не промывали совсем, либо промывали по 3 и по 10 раз.
Как оказалось, на липкость влияет не тот крахмал, который вымывается водой при промывке, а тот, который выделяется из зерен в процессе приготовления. Он называется амилопектин. Его количество зависит от вида риса. Самым липким оказался клейкий рис. Рис с жасмином и рис средней зернистости - менее липкие и более твердые сорта.
Непромытый рис вредит здоровью?
Тем не менее, рис промывать все-таки необходимо, но не для того, чтобы он был менее липким. В первую очередь это нужно, чтобы избавиться от пыли, остатков насекомых и шелухи. Однако это актуально больше для регионов, где обработка риса не достаточно тщательная.
Но есть и другие опасности. Например, микропластик, который содержится в рисе из-за обилия использования пластика в производстве. Промывка риса позволяет убрать до 20% микропластика.
В рисе также содержится большое количество мышьяка, так как культура поглощает его во время роста. Содержание мышьяка зависит от места выращивания, сорта риса, а также способа приготовления. До 90% мышьяка можно смыть водой. Однако при этом также вымываются и полезные вещества: цинк, железо, медь.
Распространено также убеждение, что мытье риса предотвращает появление бактерий. На самом деле это не так. Бактерии умирают во время варки риса из-за высокой температуры, но не все. Гораздо важнее, как вы храните промытый или уже сваренный рис. Если хранить его не в холодильнике, споры бактерий могут активироваться и начать расти. Бактерии будут вырабатывать токсины, которые уже не получится обезвредить при помощи варки или разогрева пищи, что чревато развитием тяжелого желудочно-кишечного заболевания.