$83.96-0.3690.97-0.10

Почему стоит добавить кунжут в свой рацион: видео

Если вы еще не добавили кунжут в свой рацион, то пора начинать. И вот почему: его можно добавлять в салаты, выпечку или просто использовать как приправу.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что семена кунжута, которые часто используются в кулинарии, богаты множеством витаминов и минералов, которые необходимы для здоровья женщины.

Всего одна чайная ложка кунжутных семян в день поможет улучшить работу мозга, улучшит сон и снизит уровень холестерина в крови. Поэтому кунжут – это один из самых полезных продуктов, которые должны составлять основу рациона.

Так же в семянках содержится один из мощнейших антиоксидантов – сезамол. Этот фермент обладает защитным действием против свободных радикалов, благодаря чему он замедляет процесс старения организма.

Какие оливки полезнее: зеленые или черные

Ранее мы писали о том, как приготовить универсальную приправу самостоятельно.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители