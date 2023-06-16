Почему стоит добавить кунжут в свой рацион: видео

Если вы еще не добавили кунжут в свой рацион, то пора начинать. И вот почему: его можно добавлять в салаты, выпечку или просто использовать как приправу.

Врач Сергей Малоземов рассказал, что семена кунжута, которые часто используются в кулинарии, богаты множеством витаминов и минералов, которые необходимы для здоровья женщины.

Всего одна чайная ложка кунжутных семян в день поможет улучшить работу мозга, улучшит сон и снизит уровень холестерина в крови. Поэтому кунжут – это один из самых полезных продуктов, которые должны составлять основу рациона.

Так же в семянках содержится один из мощнейших антиоксидантов – сезамол. Этот фермент обладает защитным действием против свободных радикалов, благодаря чему он замедляет процесс старения организма.