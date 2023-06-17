Нутрициолог развеяла мифы о пользе овсяной каши

Нутрициолог Новикова развеяла мифы о пользе овсяной каши
Если в овсянке разовьется плесень, блюдо из нее может быть опасным для организма. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Новикова, пишет "МедикФорум".
По словам специалиста, некоторые компоненты овсяной каши способны вызвать выпадение волос или аллергию. Сахар и сахаросодержащие добавки повышают калорийность блюда и количество углеводов в нем. Из-за этого в крови колеблется уровень сахара.
Новикова отмечает, что завтрак должен прежде всего давать организму белок и полезные жиры. Продукты именно с таким составом стоит включать в первый прием пищи.
Когда организм усваивает овсянку, из него активнее начинают выводиться полезные вещества, минеральные соли и микроэлементы. Овсяную кашу допустимо есть есть дважды или трижды в неделю. Каждый день завтракать этим блюдом не рекомендуется.
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