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Нутрициолог Новикова развеяла мифы о пользе овсяной каши

Если в овсянке разовьется плесень, блюдо из нее может быть опасным для организма. Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Новикова, пишет "МедикФорум".

Нутрициолог развеяла мифы о пользе овсяной каши
© Pxhere

По словам специалиста, некоторые компоненты овсяной каши способны вызвать выпадение волос или аллергию. Сахар и сахаросодержащие добавки повышают калорийность блюда и количество углеводов в нем. Из-за этого в крови колеблется уровень сахара.

Новикова отмечает, что завтрак должен прежде всего давать организму белок и полезные жиры. Продукты именно с таким составом стоит включать в первый прием пищи.

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Когда организм усваивает овсянку, из него активнее начинают выводиться полезные вещества, минеральные соли и микроэлементы. Овсяную кашу допустимо есть есть дважды или трижды в неделю. Каждый день завтракать этим блюдом не рекомендуется.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кому нельзя есть овсянку.

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