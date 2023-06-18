Ученые допускают, что к 2020 году от рака толстой кишки будут умирать больше людей младше 40 лет. Это заболевание может стать самым распространенным онкологическим в молодом возрасте. В Кливлендском университете выяснили, какие продукты повышают риск этой болезни, пишет "МедикФорум".

Исследователи работали с людьми, которым диагностировали колоректальный рак. Среди них были и те, кому еще не исполнилось 50 лет. Ученые изучали метаболиты, которые образуются при усвоении пищи у людей разного возраста.

Красное мясо и сахар признали главными провокаторами рака кишечника у молодых людей: они интенсивно потребляют именно эти продукты. Когда такая пища расщепляется, то выделяются вещества, которые могут привести к развитию опухолей.

Ученые сделали вывод, что молодым людям необходимо строго контролировать употребление красного мяса и сахара и минимизировать количество продуктов, если они все же входят в рацион.