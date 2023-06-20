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Диетолог Соломатина рассказала, как не отравиться шаурмой

Шаурма нередко становится причиной отравлений из-за неправильного приготовления или хранения. Как выбрать блюдо и избежать вреда для здоровья, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в небольших забегаловках, где людей очень много, часто используют испорченные мясо и овощи. Под прямыми лучами солнца могут портиться соусы, например майонез. Важно обращать внимание и на санитарные условия:

Есть большие сомнения, что разделочная доска, ножи и иные инструменты вовремя дезинфицируются и обрабатываются в подобных ларьках. А ведь загрязненная поверхность — это благоприятная среда для бактерий.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Шаурма из забегаловок дает почти стопроцентную гарантию заражения кишечной палочкой, гельминтами, сальмонеллезом или листериозом.

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Усиливает опасность жаркая погода. В заведении, где продают шаурму, должны быть холодильники, вытяжки и другие средства, которые помогут продуктам дольше оставаться свежими.

Наиболее безопасно делать шаурму дома самостоятельно. Однако при желании приобрести готовое блюдо необходимо отдавать предпочтение местам, где с первого взгляда заметно соблюдение санитарных норм. Повар должен надевать перчатки, головной убор и фартук. На продуктах должны быть стикеры и не оставлять сомнений в свежести.

Определиться, где купить шаурму, помогут и отзывы на сайте заведения.

Ранее "Рамблер" публиковал рецепт полезной шаурмы.

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