$79.91-0.1386.28-0.22
1 час назад

Диетолог Соломатина назвала рецепт полезной шаурмы

Катерина Саломе

Покупная шаурма может оказать негативное воздействие на здоровье, в то время как в домашних условиях можно приготовить это блюдо вкусным и полезным. Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует в беседе с «Вечерней Москвой» грамотно подбирать ингредиенты для шаурмы, чтобы она соответствовала правильному питанию.

Вместо обычного лаваша она рекомендует использовать тонкий вариант и добавить в начинку курицу или индейку. Соус для шаурмы можно приготовить из томатной пасты, чеснока и зелени. Вместо кетчупа, содержащего много крахмала, который может быть вредным для фигуры, предлагается заменить его сметаной. Эксперт отмечает, что лаваш, состоящий только из муки и воды, не представляет опасности для здоровья.

Чем полезна и вредна восточная кухня

Соломатина также предупреждает о возможности использования несвежего мяса и немытых овощей при приготовлении покупной шаурмы. В лучшем случае такие продукты могут вызвать несварение, а в худшем — серьезное отравление. Кроме того, соус, который добавляется в блюдо, содержит большое количество жирного майонеза и соли, что делает шаурму вредной для здоровья.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала самый полезный картофель для пожилых.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий