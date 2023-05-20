Покупная шаурма может оказать негативное воздействие на здоровье, в то время как в домашних условиях можно приготовить это блюдо вкусным и полезным. Врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует в беседе с «Вечерней Москвой» грамотно подбирать ингредиенты для шаурмы, чтобы она соответствовала правильному питанию.

Вместо обычного лаваша она рекомендует использовать тонкий вариант и добавить в начинку курицу или индейку. Соус для шаурмы можно приготовить из томатной пасты, чеснока и зелени. Вместо кетчупа, содержащего много крахмала, который может быть вредным для фигуры, предлагается заменить его сметаной. Эксперт отмечает, что лаваш, состоящий только из муки и воды, не представляет опасности для здоровья.

Соломатина также предупреждает о возможности использования несвежего мяса и немытых овощей при приготовлении покупной шаурмы. В лучшем случае такие продукты могут вызвать несварение, а в худшем — серьезное отравление. Кроме того, соус, который добавляется в блюдо, содержит большое количество жирного майонеза и соли, что делает шаурму вредной для здоровья.