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Диетолог Соломатина рассказала о составе натурального кваса

На прилавке квас часто можно перепутать с квасным напитком. Что делать, чтобы этого не произошло, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, напиток с искусственными ароматизаторами и красителями нельзя считать натуральным. В составе должны быть квасное сусло и минимум сахара, поскольку квас — продукт брожения углеводов.

Квасной напиток — не продукт естественного брожения. Там много консервантов, которые убивают полезные микроорганизмы.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Несмотря на пользу натурального кваса, здоровому человеку не стоит выпивать в день больше трех кружек. Людям с лишним весом или сахарным диабетом от этого напитка лучше отказаться.

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Аналогично квас может навредить тем, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Из-за большого количества органических кислот в составе крепкого, настоявшегося напитка он может вызывать раздражение.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему не стоит пить квас в жару.

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