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Диетолог Маргарита Королева объяснила, почему не стоит пить квас в жару

Диетолог Маргарита Королева рассказала, почему не нужно пить квас в жару.

По словам специалиста, в сладком напитке начинают размножаться бактерии, поэтому если пить их, то есть риск нарушить работу кишечника. При этом из-за обезвоживания из организма вымываются витамины группы B и магний. В таких условиях снижается уровень иммунной защиты человека.

По словам диетолога, людям с нарушениями метаболических процессов не стоит пить квас. Также его стоит избегать тем, кто склонен к инсулинорезистентности или лишнему весу.

Специалист рекомендует летом утолять жажду зеленым чаем или водой. В целом в это время года в сутки стоит пить не менее 2,5–3 литров.

Диетолог рассказала о влиянии кваса на нервную систему

Ранее мы писали о том, для кого опасен квас.

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