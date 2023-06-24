Гастроэнтеролог перечислила самые полезные виды мороженого

Мороженое — одно из самых популярных лакомств летом. Злоупотреблять им не стоит, а в моменты, когда хочется позволить себе этот десерт, рекомендуется выбирать наиболее полезные для здоровья варианты. Производитель мороженого Николай Синицын и гастроэнтеролог Анна Локтева рассказали "Вечерней Москве", какими правилами руководствоваться.

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По словам Синицына, у москвичей наиболее популярно мороженое крем-брюле и пломбир. Многим также нравится десерт с манго, орехами и карамелью.

Врачи не советуют увлекаться пломбиром, поскольку в нем много калорий. Более полезен сорбет. Этот десерт не предполагает молочной основы, его чаще делают из ягод. В составе хорошего продукта должен быть фруктовый сок или пюре.

По словам гастроэнтеролога Анны Локтевой, именно сорбет и фруктовый лед стоит предпочитать мороженому из молока и сливок. Такие десерты не только позволяют охладиться в жаркую погоду, но и могут быть полезны за счет натуральных ингредиентов.