Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему частое употребление мороженого может плохо сказаться на здоровье человека. Слова эксперта приводит «Москва 24».

Соломатина напомнила о том, что мороженое — довольно калорийный продукт, поэтому может способствовать набору лишнего веса. Эксперт посоветовала людям, склонным к полноте, отказаться от частого употребления этого десерта.

По словам специалиста, лучше есть мороженое как можно реже: достаточно лакомиться этим продуктом раз в неделю.

Также Соломатина напомнила, что при производстве мороженого могут использоваться искусственные красители и консерванты, а также много сахара, который значительно повышает уровень глюкозы в крови.