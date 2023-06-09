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Диетолог Соломатина назвала безопасную норму мороженого в неделю

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему частое употребление мороженого может плохо сказаться на здоровье человека. Слова эксперта приводит «Москва 24».

Соломатина напомнила о том, что мороженое — довольно калорийный продукт, поэтому может способствовать набору лишнего веса. Эксперт посоветовала людям, склонным к полноте, отказаться от частого употребления этого десерта.

По словам специалиста, лучше есть мороженое как можно реже: достаточно лакомиться этим продуктом раз в неделю.

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Также Соломатина напомнила, что при производстве мороженого могут использоваться искусственные красители и консерванты, а также много сахара, который значительно повышает уровень глюкозы в крови.

Различные добавки – неполезная нагрузка на печень и на весь организм.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Ранее в Роскачестве рассказали, чем полезно и вредно мороженое.

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