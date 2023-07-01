Сливочная курица в индийском стиле: блюдо на большую компанию

Рецептом сливочной курицы в масле не так давно поделился популярный британский повар Джеймс Мартин в эфире BBC Food.

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Это блюдо отлично подойдет для ужина в большой компании: задумайтесь о том, чтобы включить его в меню, если грядет торжество.

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Курица в масле не только сытная, но и полезная. Предварительная подготовка к приготовлению займет у вас 1-2 часа, но само блюдо готовится не больше получаса. Для сливочной курицы в масле вам также потребуется гриль.

Подробнее – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Куриная грудка – 4 шт;

Помидоры – 400 г;

Сливочное масло – 75 г;

Топленое масло – 25 г;

Цельнозернова мука – 250 г;

Жирные сливки – 50 мл;

Густой йогурт – 150 г;

Лимон – 2 шт;

Кешью – 50 г;

Перец чили – 2 шт;

Кардамон стручки – 4 шт;

Имбирь корень – 1 зубчик;

Чеснок – 6 зубчиков;

Тмин – 2 ч.л;

Кориандр молотый – 1 ч.л;

Куркума – 1/2 ч.л;

Корица молотая – 1/2 ч.л;

Корица палочка – 1 шт;

Масло растительное нерафинированное – 1 ст.л;

Гарам масала – 1 ст.л;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Приготовление

1. Нарежьте куриную грудку кубиками примерно по 2,5 см. Затем нарежьте помидоры, зеленый чили, имбирь и зубчики чеснока.

2. Смешайте порошок чили, тмин, гарам масала, кориандр, три зубчика чеснока, куркуму, корицу, имбирь и кешью до состояния пюре в кухонном комбайне. Далее добавьте половину лимонного сока и взбейте снова до однородной массы. Вмешайте жирный йогурт.

3. Выложите куриные грудки в миску, а затем залейте маринадом. Перемешайте и уберите в холодильник на один час.

4. Переложите маринованную курицу на противень для гриля (предварительно застелите его алюминиевой фольгой) Готовьте курицу на гриле 12-15 минут, пока маринад не подрумянится и курица не дойдет до готовности.

5. Пока курица готовится на гриле, разогрейте в сковородке масло на среднем огне и добавьте палочку корицы и стручки кардамона. Жарьте до тех пор, пока не появится аромат. Добавьте оставшийся чеснок, перец чили и помидоры и тушите в течение 4-5 минут.

6. Добавьте курицу к соусу и жарьте еще 4-5 минут, пока соус не загустеет, а курица не прожарится.

7. Постепенно вмешайте охлажденное сливочное масло, затем добавьте сливки и тушите смесь две минуты. Приправьте солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. Держите блюдо в тепле перед подачей.

8. Переходим к приготовлению чапати. Насыпьте муку на рабочую поверхность и сделайте углубление в центре горки. Постепенно осторожно добавляйте 250 мл холодной воды, втягивая муку с внутренних краев углубления для перемешивания, пока смесь не соберется в однородное мягкое тесто. Месите, пока тесто не станет мягким и эластичным.

9. Разделите тесто на четыре части и каждую скатайте в шар. Раскатайте шарики на посыпанной мукой рабочей поверхности, чтобы получились плоские диски толщиной около 2-3 миллиметров.

10. Готовьте чапати на антипригарной сковороде или на гриле по 20 секунд с каждой стороны, пока они не подрумянятся. Когда чапати приготовятся, смажьте их растопленным сливочным маслом.