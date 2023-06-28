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Летний салат с яблоком и сельдереем

Приготовление летних салатов, как правило, не требует больших усилий.

Летний салат с яблоком и сельдереем
© Unsplash

Рецепт легкого блюда, которое зарядит ваш организм витаминами и не отразится на фигуре, – в материале "Рамблера".

Ингредиенты:

  • 1 кочан капусты;
  • 3 луковицы;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 1 большое зеленое яблоко;
  • 1 морковь;
  • 1 апельсин;
  • 2 столовые ложки оливкового масла.

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Приготовление:

  1. Мелко нашинкуйте капусту, удалив ее сердцевину. Нарежьте сельдерей и лук. Очистите от кожуры и натрите на крупной терке яблоко и морковь. Сложите все измельченные ингредиенты в большую миску.
  2. Выжмите сок из апельсина, добавьте к нему оливковое масло и полейте получившейся заправкой натертые овощи и яблоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты и приправьте их специями по вкусу.
  3. Можно дополнить блюдо любым другим ингредиентом, который не будет перебивать его вкус: например, листьями салата.
  4. Наслаждаться приготовленным салатом можно сразу либо накрыть его крышкой и поставить в холодильник на 1-2 дня, чтобы овощи слегка размягчились, а ароматы проявились более ярко. В таком случае хорошо перемешайте салат перед подачей.
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