Летний салат с яблоком и сельдереем
Приготовление летних салатов, как правило, не требует больших усилий.
Рецепт легкого блюда, которое зарядит ваш организм витаминами и не отразится на фигуре, – в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- 1 кочан капусты;
- 3 луковицы;
- 2 стебля сельдерея;
- 1 большое зеленое яблоко;
- 1 морковь;
- 1 апельсин;
- 2 столовые ложки оливкового масла.
Приготовление:
- Мелко нашинкуйте капусту, удалив ее сердцевину. Нарежьте сельдерей и лук. Очистите от кожуры и натрите на крупной терке яблоко и морковь. Сложите все измельченные ингредиенты в большую миску.
- Выжмите сок из апельсина, добавьте к нему оливковое масло и полейте получившейся заправкой натертые овощи и яблоко. Хорошо перемешайте все ингредиенты и приправьте их специями по вкусу.
- Можно дополнить блюдо любым другим ингредиентом, который не будет перебивать его вкус: например, листьями салата.
- Наслаждаться приготовленным салатом можно сразу либо накрыть его крышкой и поставить в холодильник на 1-2 дня, чтобы овощи слегка размягчились, а ароматы проявились более ярко. В таком случае хорошо перемешайте салат перед подачей.
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