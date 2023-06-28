Интервальное голодание или диета с подсчетом калорий: что эффективнее

На сегодняшний день известны различные практики для похудения и поддержания своей фигуры в тонусе. К ним в том числе относятся фастинг и питание с подсчетом калорий.

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Обе диеты считаются достаточно популярными. И все же какая из них более эффективна? Подробности – в материале "Рамблера".

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Ученые провели годовое клиническое исследование, в рамках которого более 90 людей были разделены на три группы: участники из первой придерживались принципов интервального голодания, второй – подсчитывали калории и стремились сократить их ежедневное потребление примерно на 25%, а третьи – не меняли рацион питания и пищевые привычки.

В результате последние прибавили в весе в среднем на 1-1,5 килограмма, а все остальные испытуемые похудели примерно на 4 килограмма. Таким образом, эксперимент поставил знак равенства между фастингом и диетой с отслеживанием калорий. Несмотря на почти одинаковый позитивный исход у людей из обеих групп, ученые подчеркивают следующее.

При выборе уже традиционной низкокалорийной диеты люди, как правило, отдают предпочтение более легким, но при этом питательным и полезным продуктам, нежели приверженцы интервального голодания. Например, в рационе первых присутствует большое количество овощей, мяса, яиц и др. Их "конкуренты", в свою очередь, не столь серьезно следят за рационом: они могут есть тяжелые, вредные продукты, ведь главное – сделать это в положенное время.

К тому же, как отметил один из авторов исследования, поначалу при фастинге у человека могут наблюдаться головные боли, тошнота или головокружение. Кроме того, интервальное голодание, по его словам, подходит далеко не всем: например, беременным, людям с расстройствами пищевого поведения и тем, кто принимает лекарства во время еды.