Гастроэнтеролог рассказал, какой сорняк спасает от рака и диабета

Крапива — источник витамина K, который участвует в свертывании крови, укрепляет кости, а также помогает бороться с атеросклерозом и диабетом. Об этом "Доктору Питеру" рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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По словам специалиста, витамин K также улучшает зрение, снижает вероятность онкологических заболеваний. Хотя злоупотребление им может стать причиной тромбозов и кровотечений.

Витамин K содержится в зеленых овощах, например в шпинате, капусте, брокколи, а также в рыбе, молочных продуктах и яйцах. Однако в крапиве его очень много: до 500 мкг на 100 г.

В крапиве также много железа, кальция, магния. Она помогает контролировать холестерин в крови, укреплять иммунную систему, уменьшать воспаление. Свежей ее стоит есть до цветения, а сушить — чуть позже.

Это растение можно добавлять в салаты, щи, пюре, соусы и выпечку. Ее рекомендуют готовить вместе с щавелем и другой огородной зеленью из-за пресного вкуса.