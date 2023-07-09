Почему нужно регулярно есть куриную печень

Врачи считают, что куриная печень полезна для всех и, в особенности, для женщин. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Куриная печень на самом деле считается целым кладезем питательных веществ.

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Во-первых, это жиры и холестерин. Диета с низким содержанием жиров, особенно насыщенных жиров, может помочь вам поддерживать здоровый вес и снизить вероятность развития хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Во-вторых, куриная печень содержит железо и цинк. Железо обладает способностью распространять кровь по телу и переносить кислород ко всем органам. Содержание железа в куриной печени может привести в норму показатели крови, уберечь от анемии.

Куриная печень содержит витамины группы В. Вам нужен витамин B12, содержащийся в печени, для здоровой работы мозга и нервной системы, а также для восполнения запасов в организме. Одна куриная печень содержит 254 мкг из 400 мкг фолиевой кислоты снижает риск некоторых врожденных дефектов.

Вот почему стоит добавить куриную печень в свой рацион:

Чтобы избежать анемии

Первая польза куриной печени для здоровья заключается в защите от анемии. Поскольку печень содержит витамин А и железо, она улучшает клеточную функцию и естественным образом помогает при анемии. Она снабжает организм витамином B12, который уравновешивает и поддерживает выработку эритроцитов. Железо само по себе является важным компонентом для производства эритроцитов.

Для хорошего зрения

Куриная печень содержит 288% витамина А и, следовательно, является отличным помощником в борьбе за здоровое зрение. Она насыщена витамином А в форме ретинола, альфа- и бета-каротина, включая ликопин. Витамин А является одним из основных ингредиентов поливитаминов и имеет жизненно важное значение для зрения. В научных отчетах говорится, что витамин А может значительно снизить риск катаракты и дегенерации желтого пятна в пожилом возрасте и лечить людей, страдающих пигментным ретинитом. Оказывается, для глаз полезна не только морковь и черника, но и куриная печень.

Против стресса и на пользу фертильности

Удивительно, но куриная печень может снизить уровень стресса. Так, она заботится о гормонах кортизола, которые контролируют уровень стресса. Таким образом, если вы хотите распланировать время сна, предотвратить бессонницу и избавиться от стресса, обязательно включите в свой ежедневный рацион куриную печень. Во-вторых, если вы хотите забеременеть или уже беременны, вам необходимо соблюдать регламентированную и предписанную диету из куриной печени. Содержание 560 мкг фолиевой кислоты помогает повысить фертильность, а также предотвратить дефекты нервной трубки, тем самым обеспечивая правильное развитие ребенка. Наряду с фолиевой кислотой в печени птиц также содержится пантотеновая кислота, обеспечивающая правильную работу надпочечниковой системы.

Повышение энергии и укрепление иммунной системы

Ранее мы говорили, что в куриной печени содержится железо, около 72%, которое предотвращает анемию, поддерживает здоровье иммунной системы, а также является отличным источником цинка, фосфора и магния. Все эти минералы вместе укрепляют иммунную систему и обеспечивают целостное развитие организма.

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