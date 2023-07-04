Как приготовить панна котту с малиной

Панна котта с малиной – нежный итальянский десерт, который никого не оставит равнодушным. Панна котта настолько легкое блюдо, что его можно позволить себе даже на диете.

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Классическая панна котта может быть приготовлена и вовсе без сторонних добавок. Но когда если не летом добавлять в блюда ягоды? Тем более, что малина отлично сочетается с этим лакомством.

Подробнее о том, как приготовить настоящую итальянскую панна котту с малиной – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Жирные сливки - 500 г;

Сахарный песок - 100 г;

Листовой желатин - 15 г;

Стручки ванили или ванильный экстракт — 1 ч. л;

Свежая малина - 200 г;

Сахарный песок - 50 г;

Листовой желатин - 10 г;

Вода - 150 мл;

Приготовление

1. В кастрюле на медленном огне нагрейте густые сливки.

2. Добавьте 100 г сахарного песка и размешайте до его растворения.

3. Пока густая сливочная смесь нагревается, замочите 15 г листов желатина в холодной воде примерно на 10 минут.

4. Как только сахар в кастрюле растворится, снимите кастрюлю с огня и добавьте замоченные листы желатина. Тщательно размешайте.

5. Добавьте одну чайную ложку ванильного экстракта. Хорошо перемешайте и дайте остыть.

4. Разлейте смесь по 4-6 порционным стаканам и дайте остыть в течение 30 минут, прежде чем добавлять малиновый слой.

5. Для малинового слоя в кастрюлю положите 200 г свежей малины и 50 г сахарного песка. Варите на среднем огне, пока сахар не растворится.

6. Замочите 10 г листов желатина в холодной воде примерно на 10 минут.

7. Как только сахар растворится, снимите кастрюлю с огня и добавьте к малиновой смеси замоченные листы желатина. Хорошо размешайте.

8. Дайте малиновой смеси остыть до комнатной температуры.

9. Вылейте малиновую смесь сверху на сливочную в формы для панна котты.

10. Отправьте десерт в холодильник на четыре часа.