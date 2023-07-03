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Рецепт летнего десерта клафути с черешней: видео

Лето – это время ярких красок, солнечных лучей и, конечно же, вкусных десертов. И если вы хотите порадовать себя и своих близких чем-то особенным, то рецепт летнего десерта клафути с черешней – идеальный выбор!

Клафути – это французский десерт, которой сочетает в себе нежность пудинга и сладость фруктов. А когда в него добавляют сочную черешню, получается настоящий взрыв вкуса.

Для приготовления вам понадобится:

  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 90 гр
  • Молоко - 100 мл
  • Сметана 100 - гр
  • Мука - 2 ст. л.
  • Крахмал - 1 ст. л.
  • Черешня - 100 гр

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

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Этим рецептом поделилась блогер @Juliia_persik на своей странице в TikTok.

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