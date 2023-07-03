Рецепт летнего десерта клафути с черешней: видео
Лето – это время ярких красок, солнечных лучей и, конечно же, вкусных десертов. И если вы хотите порадовать себя и своих близких чем-то особенным, то рецепт летнего десерта клафути с черешней – идеальный выбор!
Клафути – это французский десерт, которой сочетает в себе нежность пудинга и сладость фруктов. А когда в него добавляют сочную черешню, получается настоящий взрыв вкуса.
Для приготовления вам понадобится:
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 90 гр
- Молоко - 100 мл
- Сметана 100 - гр
- Мука - 2 ст. л.
- Крахмал - 1 ст. л.
- Черешня - 100 гр
Подробный способ приготовления смотрите в видео.
Этим рецептом поделилась блогер @Juliia_persik на своей странице в TikTok.
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