Лето – это время ярких красок, солнечных лучей и, конечно же, вкусных десертов. И если вы хотите порадовать себя и своих близких чем-то особенным, то рецепт летнего десерта клафути с черешней – идеальный выбор!

Клафути – это французский десерт, которой сочетает в себе нежность пудинга и сладость фруктов. А когда в него добавляют сочную черешню, получается настоящий взрыв вкуса.

Для приготовления вам понадобится:

Яйца - 3 шт.

Сахар - 90 гр

Молоко - 100 мл

Сметана 100 - гр

Мука - 2 ст. л.

Крахмал - 1 ст. л.

Черешня - 100 гр

Подробный способ приготовления смотрите в видео.

Этим рецептом поделилась блогер @Juliia_persik на своей странице в TikTok.