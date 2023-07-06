Диетолог рассказала, кому нельзя есть малину

Малина полезна, однако некоторым категориям людей ее лучше не есть. Кому стоит ограничить употребление этой ягоды, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Дарья Русакова.

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По словам специалиста, малина может быть вредна людям с язвенной болезнью желудка, а также с заболеваниями двенадцатиперстной кишки: колите, дивертикулите, индивидуальной пищевой непереносимости.

Гипертоникам ягода не противопоказана. Тем не менее есть ее стоит осторожно.