Диетолог рассказала, кому нельзя есть малину

Диетолог Русакова рассказала, кому нельзя есть малину
Малина полезна, однако некоторым категориям людей ее лучше не есть. Кому стоит ограничить употребление этой ягоды, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Дарья Русакова.
По словам специалиста, малина может быть вредна людям с язвенной болезнью желудка, а также с заболеваниями двенадцатиперстной кишки: колите, дивертикулите, индивидуальной пищевой непереносимости.
Гипертоникам ягода не противопоказана. Тем не менее есть ее стоит осторожно.
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