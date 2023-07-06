$90.34+0.7998.41+0.68

Диетолог Русакова рассказала, кому нельзя есть малину

Малина полезна, однако некоторым категориям людей ее лучше не есть. Кому стоит ограничить употребление этой ягоды, "Вечерней Москве" рассказала диетолог Дарья Русакова.

Диетолог рассказала, кому нельзя есть малину
© Pxhere

По словам специалиста, малина может быть вредна людям с язвенной болезнью желудка, а также с заболеваниями двенадцатиперстной кишки: колите, дивертикулите, индивидуальной пищевой непереносимости.

Гипертоникам ягода не противопоказана. Тем не менее есть ее стоит осторожно.

Помогает ли малиновое варенье сбить температуру на самом деле: видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить панна котту с малиной.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости