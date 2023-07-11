Ученые выявили, какие продукты снижают риск заболеваний сердца

По словам ученых, в рационе человек должны быть шесть категорий пищи: фрукты, овощи, бобовые, орехи, рыба или нежирное необработанное мясо, продукты из цельного молока.

Фруктов и овощей важно съедать по две-три порции каждый день, орехов — по одной порции ежедневно. Молочных продуктов должно быть две порции в день. Бобовые стоит употреблять в пищу трижды-четырежды в неделю, рыбу — дважды-трижды. В те дни, когда человек не ест рыбу, ему стоит есть постное мясо или птицу.