Ученые выявили, какие продукты снижают риск заболеваний сердца

Ученые выявили, какие продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Цельное молоко, бобовые, орехи и ряд других продуктов помогают защитить сердце и сосуды от болезней. Их перечислили исследователи из канадского Университета Макмастера.
По словам ученых, в рационе человек должны быть шесть категорий пищи: фрукты, овощи, бобовые, орехи, рыба или нежирное необработанное мясо, продукты из цельного молока.
Фруктов и овощей важно съедать по две-три порции каждый день, орехов — по одной порции ежедневно. Молочных продуктов должно быть две порции в день. Бобовые стоит употреблять в пищу трижды-четырежды в неделю, рыбу — дважды-трижды. В те дни, когда человек не ест рыбу, ему стоит есть постное мясо или птицу.
К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные крупного исследовательского проекта PURE.
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