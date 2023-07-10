Рацион питания отражается на артериальном давлении. Какие продукты помогут его понизить, "Вечерней Москве" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Во-первых, эксперт рекомендует черноплодную рябину. Ее ягоды отличаются высоким содержанием витамина P, который разжижает кровь и мелкие кровяные сосуды. Не уступает ей и калина: в ней много калия, витамина К, а также присутствует антиоксидант, препятствующий отложению жировых масс на стенках сосудов.

Во-вторых, понизить давление позволяет сельдерей, свекла, помидоры, томатный сок и запеченный картофель. Все эти продукты, отмечает врач, содержат большое количество калия. Помимо этого, в их составе присутствует оксид азота, расширяющий сосуды.

Удерживает артериальное давление в норме в том числе какао. Благодаря содержащемуся в нем магнию сосуды не сокращаются резко, и давление, соответственно, не скачет.

В тыкве, облепихе и моркови тоже немало калия и бета-каротина, подчеркнула врач.

"Эти продукты обновляют слизистую, являются профилактическими средствами от атеросклероза, и тоже позволяют нормализовать артериальное давление". Елена Соломатина Врач-диетолог

Аналогичными функциями обладают и некоторые сорта рыбы, например, печень трески, селедка и скумбрия, резюмировала Елена Соломатина.