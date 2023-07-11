Диетолог назвала неожиданный продукт для похудения

Диетолог Мухина назвала неожиданный продукт для похудения
Диетолог Марият Мухина рассказала, что грибы могут способствовать похудению. Ее слова передает Москва 24.
Как объяснила медик, грибы – низкокалорийный продукт, который насыщает организм и дает чувство сытости на долгое время.
"Они долго находятся в желудочно-кишечном тракте и при этом просто уникально воздействуют на снижение веса", – заявила диетолог.
Кроме того, в грибах много пребиотиков и клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови, а также калия, полезного для сердечно-сосудистой системы.
В лисичках содержится большое количество витамина D, который влияет на наш иммунитет, настроение и костную систему, а в белых грибах – витамина В2 и меди.
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