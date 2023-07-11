Диетолог назвала неожиданный продукт для похудения

Диетолог Марият Мухина рассказала, что грибы могут способствовать похудению. Ее слова передает Москва 24.

© unsplash.com

Как объяснила медик, грибы – низкокалорийный продукт, который насыщает организм и дает чувство сытости на долгое время.

"Они долго находятся в желудочно-кишечном тракте и при этом просто уникально воздействуют на снижение веса", – заявила диетолог.

Кроме того, в грибах много пребиотиков и клетчатки, которая снижает уровень холестерина в крови, а также калия, полезного для сердечно-сосудистой системы.