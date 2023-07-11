Нутрициолог рассказала, как есть шоколад и не толстеть

Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, как правильно есть шоколад, чтобы не поправиться и не навредить своему здоровью. Об этом сообщает РИАМО.

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По словам нутрициолога, необходимо следить за калорийностью, сбалансированностью и разнообразием рациона: одни продукты не должны вытеснять другие.

В день рекомендуется съедать не более 30-50 грамм шоколада. Средняя калорийность 100 грамм - 520-590 калорий. При этом предпочтительнее выбирать шоколад, в составе которого есть какао-масло, а не трансжиры.