5 самых вредных блюд для фигуры

Многие из нас привыкли ассоциировать диету с отказом от фастфуда. При этом продолжают употреблять блюда, которые кажутся «безобидными», но на самом деле портят фигуру не меньше бургера с колой.

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Фитнес-тренер Ольга Дерендеева назвала пять популярных блюд, которых стоит избегать, чтобы сохранить тело стройным.

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1. Готовые завтраки

Обжаренные мюсли, гранола и быстрозавариваемые каши, как правило, содержат большое количество сахара и масел. На 100 грамм сухого продукта приходится 400-500 ккал — это целая треть средней дневной нормы для худеющих. При этом за один прием пищи мы съедаем не 100 грамм, а все 300, и заполняем этим целую дневную норму.

Идеальными блюдами для утреннего приема будут обычные каши, яйца, творог, цельнозерновой хлеб, обработанные овощи. Полноценный заряд энергии нам обеспечит завтрак, содержащий и белки, и жиры, и углеводы в равном количестве.

2. Сложные по составу салаты с майонезом

Сочетание несочетаемых продуктов, приправленных жирным майонезом, вызывают не только тяжесть в животе, но и лишние сантиметры на талии. Даже если кажется, что майонеза мы добавили «совсем чуть-чуть», он все равно создает из продукта огромную калорийную бомбу. Высокое содержание жиров, канцерогены, а также химические добавки делают наш салат с майонезом одним из самых вредных продуктов в холодильнике.

Вместо этого можно приготовить много полезных и вкусных салатов, где сырые овощи сочетаются с креветками, курицей или индейкой. Соус лучше делать самостоятельно, чтобы быть уверенным в качестве продукта. За основу возьмите сметану, соевый соус или горчицу — так он получится менее жирным, чем с майонезом.

3. Картофель с мясом

Зачастую, чтобы уменьшить объем живота, необходимо восстановить работу ЖКТ и снять отечность в этой области. Сочетание картофеля с мясом вызывают вздутие и тяжесть в кишечнике, поэтому употребление подобных блюд следует сократить. Более того, сам картофель — главное исключение из списка полезных овощей из-за высокого содержания крахмала. Последний преобразуется в организме в глюкозу и повышает уровень сахара в крови.

Конечно, пару раз в неделю его можно съесть — ничего страшного с организмом не случится. Более того, в небольших количествах этот овощ даже полезен. Он снижает уровень холестерина в крови, улучшает обмен веществ и выводит из организма лишнюю жидкость. Но лучше запекать его в духовке или отваривать в «мундире» — так он сохранит свои полезные свойства.

А мясо лучше употреблять с овощными салатами и зеленью — в них содержится клетчатка, которая помогает работе кишечника, снижает уровень холестерина и помогает контролировать уровень сахара в крови.

4. Торты и пирожные

Кроме минутной радости они точно не принесут никакой пользы для фигуры. Огромное содержание сахара, жиров, крахмала, пищевых добавок в магазинных изделиях сегодня даже не скрывается. Чем более «химический» состав: консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса, — тем вреднее.

Насыщенные жиры и пальмовое масло, содержащиеся в этих «вкусняшках», быстро усваиваются и нарушают чувствительность к инсулину, что повышает риск развития сахарного диабета. А лишние калории откладываются в бедра и бока.

Классические торты лучше заменить десертами без сахара и глютена или фруктами. Но и с последними не следует перебарщивать — употребление фруктозы в больших количествах тоже ведет к ожирению.

Конечно, полностью отказаться от сладкого достаточно сложно. Если уже решили порадовать себя десертом, то выбирайте натуральный зефир, пастилу, мармелад, шоколад из кэроба, сорбеты из фруктов и ягод. Но идеальный выход — это найти другие источники удовольствия, которые вам не навредят.

5. Жареные блюда

Завершить этот список можно любым блюдом, которое пожарено на масле. При таком способе приготовления пища поглощает жир от масла и становится более калорийной. Если вам нужно скинуть вес, то учитывайте это при расчете нормы калорий и баланса белков, жиров и углеводов.

Также многие виды масел при нагревании до высоких температур образуют канцерогены и повышают уровень холестерина в крови, что нарушает работу сосудов. Вместо жарки попробуйте запекать пищу — это также вкусно, при этом принесет намного больше пользы.