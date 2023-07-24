Шечаманди: грузинский холодный суп, который спасет в жару

Во многих регионах России жара в самом разгаре. Обычно в такую погоду не тянет на горячие блюда, и тогда на первый план выходят холодные супы.

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Если вы уже успели поесть в этом сезоне и окрошку, и свекольник, присмотрись к шечаманди – это грузинский суп из доступных ингредиентов, который помимо прочего поднимает настроение своим ярким зеленым цветом.

Попробовав этот суп однажды, вы будете готовить его регулярно – во всяком случае, пока не закончится лето. Рецепт шечаманди ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Шпинат – 100 г;

Овощной бульон – 1 л;

Репчатый лук – 70 г;

Чеснок – 70 г;

Растительное масло – 30 мл;

Сливки (23% жирности) – 35 мл;

Сыр сулугуни – 10 г;

Перепелиное яйцо – 1 шт;

Приготовление

1. Тщательно промойте шпинат, обрежьте корни и ошпарьте шпинат горячим овощным бульоном.

2. Нарежьте лук мелким кубиком, а чеснок тонкими слайсами. Обжарьте лук и чеснок на растительном масле.

3. Отправьте готовый шпинат, лук и чеснок в блендер. Добавьте овощной бульон и приправьте смесь любимыми специями. Пробейте все ингредиенты в блендере.

4. Перелейте суп по тарелкам. Нарежьте кубиками сулугуни и отправьте в суп.

5. Сварите перепелиное яйцо и украсьте с его помощью суп.

6. Украсьте шечаманди листьями шпината.

7. Поставьте суп в холодильник на пару часов.

Готово! Приятного аппетита!

На заметку

Некоторые хозяйки вместо шпината используют кизил – тогда суп получается не зеленым, а красным. Если вам одинаково нравится и та, и та зелень, попробуйте приготовить оба варианта супа, чтобы выяснить, какой больше окажется по душе.

Кроме того, нередко в рецептах вместо сливок можно встретить мацони – кисломолочный напиток из ферментированного молока. Мацони является традиционным элементом армянской и грузинской национальных кухонь.