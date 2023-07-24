Шечаманди: грузинский холодный суп, который спасет в жару
Во многих регионах России жара в самом разгаре. Обычно в такую погоду не тянет на горячие блюда, и тогда на первый план выходят холодные супы.
Если вы уже успели поесть в этом сезоне и окрошку, и свекольник, присмотрись к шечаманди – это грузинский суп из доступных ингредиентов, который помимо прочего поднимает настроение своим ярким зеленым цветом.
Попробовав этот суп однажды, вы будете готовить его регулярно – во всяком случае, пока не закончится лето. Рецепт шечаманди ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Шпинат – 100 г;
- Овощной бульон – 1 л;
- Репчатый лук – 70 г;
- Чеснок – 70 г;
- Растительное масло – 30 мл;
- Сливки (23% жирности) – 35 мл;
- Сыр сулугуни – 10 г;
- Перепелиное яйцо – 1 шт;
Приготовление
1. Тщательно промойте шпинат, обрежьте корни и ошпарьте шпинат горячим овощным бульоном.
2. Нарежьте лук мелким кубиком, а чеснок тонкими слайсами. Обжарьте лук и чеснок на растительном масле.
3. Отправьте готовый шпинат, лук и чеснок в блендер. Добавьте овощной бульон и приправьте смесь любимыми специями. Пробейте все ингредиенты в блендере.
4. Перелейте суп по тарелкам. Нарежьте кубиками сулугуни и отправьте в суп.
5. Сварите перепелиное яйцо и украсьте с его помощью суп.
6. Украсьте шечаманди листьями шпината.
7. Поставьте суп в холодильник на пару часов.
Готово! Приятного аппетита!
На заметку
Некоторые хозяйки вместо шпината используют кизил – тогда суп получается не зеленым, а красным. Если вам одинаково нравится и та, и та зелень, попробуйте приготовить оба варианта супа, чтобы выяснить, какой больше окажется по душе.
Кроме того, нередко в рецептах вместо сливок можно встретить мацони – кисломолочный напиток из ферментированного молока. Мацони является традиционным элементом армянской и грузинской национальных кухонь.
Если вы находитесь в Грузии, попробуйте приготовить шечаманди с использованием настоящего грузинского сулугуни и мацони. Результат вас приятно удивит.