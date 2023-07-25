Онлайн-фитнес-тренер Максим Сливак настоятельно рекомендует россиянам избегать хлопьев с молоком и каш с сахаром, так как эти продукты содержат избыточное количество сахара, способствующего вредному влиянию на организм. Вместо этого в беседе с "Мослентой" он советует ориентироваться на чистые йогурты без добавок, которые благотворно влияют на иммунитет и пищеварение.

Для поддержания стройной фигуры и похудения, Сливак предлагает завтракать с преобладанием белков и ограниченным количеством жиров и углеводов. Он подчеркивает важность калоража утренней еды, чтобы не превышать 400 килокалорий. Идеальное время для завтрака – с 7:00 до 10:00 утра, когда организм лучше всего усваивает пищу.

Как полноценные источники сложных углеводов, Максим рекомендует обратить внимание на крупы, овощные и фруктовые блюда. Они помогут контролировать чувство голода и справляться с лишним весом. Для любителей молочных продуктов подходят несладкие варианты, такие как кефир, творог и натуральный йогурт с низким содержанием жира, которые богаты полезными микроэлементами и витаминами. Также можно обогатить кисломолочные продукты орехами, фруктами, медом и ягодами, добавил он.

И наконец, яйца – универсальный вариант завтрака, богатый белком и идеальный для приготовления различных блюд, утверждает эксперт. По его словам, они насыщают и способствуют быстрому насыщению.