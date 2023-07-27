Лимонные маффины на йогурте: рецепт воздушного летнего десерта
Правильное сочетание кислого, сладкого и воздушного могут сделать блюдо особенным и поселить желание возвращаться к нему снова и снова. Рецепт легких лимонных кексов на йогуртовой основе с малиной, которые станут отличным дополнением к чашке горячего кофе или чая, – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Маффины:
- 2 стакана муки;
- 1/2 стакана сахара;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1/2 ч. л. пищевой соды
- 1/2 ч. л. соли;
- 2 больших яйца (комнатной температуры и слегка взбитых);
- 1 стакан лимонного йогурта (либо обычного йогурта и 30 мл лимонного сока);
- 1/2 стакана растительного масла;
- 1 чайная ложка тертой лимонной цедры.
Начинка:
- 1 стакан свежей или замороженной малины;
- 1/3 стакана сахара;
- 1/4 стакана муки;
- 2 ст. л. сливочного масла или маргарина.
Приготовление
- В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, пищевую соду и соль.
- В отдельной емкости смешайте яйца, йогурт, масло и цедру и сок лимона. Добавьте к массе сухие ингредиенты.
- Подготовьте формы для выпекания: смажьте их маслом либо застелите пергаментной бумагой. Разложите малину по формам. Залейте их ранее приготовленной смесью на 3/4.
- Для начинки смешайте сахар и муку. Добавьте масло и перемешивайте, пока смесь не будет напоминать крошки. Посыпьте примерно 1 столовой ложкой каждый кекс.
- Выпекайте при температуре 200-210°C в течение 18-20 минут. Проверьте готовность зубочисткой или спичкой.
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