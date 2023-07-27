Лимонные маффины на йогурте: рецепт воздушного летнего десерта

Правильное сочетание кислого, сладкого и воздушного могут сделать блюдо особенным и поселить желание возвращаться к нему снова и снова. Рецепт легких лимонных кексов на йогуртовой основе с малиной, которые станут отличным дополнением к чашке горячего кофе или чая, – в материале "Рамблера".