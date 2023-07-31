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Какие продукты опасно есть сырыми

Правильное питание — залог хорошего самочувствия, здоровой кожи и умеренного веса. Но не все продукты приносят исключительно пользу. В сыром виде они могут очень сильно навредить организму.

Какие продукты опасно есть сырыми
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Подробнее о том, какие продукты нельзя есть сырыми, — в материале "Рамблера".

Картофель

Многие любят побаловать себя жареным, запеченным и вареным картофелем. Однако ни в коем случае нельзя есть этот овощ в сыром виде, поскольку в нем содержится соланин — природный яд растительного происхождения. Исследования показывают, что в малых дозах он не навредит организму, но в больших количествах способен вызвать тошноту, проблемы с кишечником и кожей. Кроме того, картофель содержит много крахмала, который плохо усваивается в сыром виде.

Баклажаны

Как и картофель, баклажаны содержат в себе соланин, поэтому их тоже лучше жарить или запекать. Кроме того, сырые баклажаны противопоказаны людям с проблемами желудочно-кишечного тракта и аллергикам.

Яичный желток

Есть мнение, что пить сырое яйцо — полезно, особенно спортсменам. Однако продукты животного происхождения могут содержать в себе опасные бактерии, например сальмонеллу, которая вызывает температуру, боли в животе. Впоследствии сальмонелла даже приводит к ряду страшных заболеваний: менингиту и остеомиелиту.

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Красная фасоль

Этот вид фасоли точно не стоит употреблять в сыром виде, ведь в нем содержится лектин — белок, который делает растения токсичными. Поедание красной фасоли в сыром виде способно вызвать серьезные пищевые заболевания. Если внезапно захотелось фасоли, обязательно приготовьте ее: например, варите около получаса. Только не забудьте после приготовления слить воду, чтобы весь лектин вышел.

Горький миндаль

Горький миндаль в сыром виде содержит ядовитое вещество цианид. Именно поэтому его обычно обрабатывают, чтобы вывести весь яд. Перед тем как употреблять горький миндаль, удостоверьтесь, что он был обжарен.

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