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Идеальный летний десерт: клубничный пирог с мороженым

Мороженое не только само по себе вкусное летнее лакомство, но и отличное дополнение к другим десертам: брауни, яблочному штруделю и т. д. Клубничный пирог, основным ингредиентом которого является домашнее мороженое, наверняка полюбится истинным фанатам пломбира. Рецепт десерта – в материале "Рамблера".

Идеальный летний десерт: клубничный пирог с мороженым
© Tasteofhome

Ингредиенты:

  • 220 г сливочного сыра комнатной температуры;
  • 200 г сахарной пудры;
  • 600 г жирных сливок;
  • 1 ст. л. ванильного экстракта;
  • 1 ст. л. лимонной цедры;
  • 600 г клубники (нарезанной ломтиками);
  • 1/2 измельченный миндаль;
  • сладкие крекеры (для прослойки).

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Приготовление:

  1. Взбейте сливочный сыр миксером с насадкой-венчиком до получения однородной массы. Добавьте сахарную пудру, взбивайте до однородности.
  2. Добавьте к получившейся массе 1 чашку густых сливок и взбивайте на низкой скорости до получения однородной массы. Добавьте оставшиеся 2 стакана сливок, взбивайте на средней и средне-высокой скорости до образования мягких пиков, увеличивая скорость по мере того, как смесь начинает густеть. Добавьте ваниль и цедру лимона.
  3. Выложите 1/4 сливочной смеси на дно кастрюли или формы для выпекания размером 20х20 сантиметров, распределите тонким равномерным слоем.
  4. Сверху выложите крекеры в один ровный слой. Распределите сливочную смесь на крекерах, разровняйте с помощью ложки или лопаточки. Выложите клубнику, посыпьте ее миндалем.
  5. Повторите действие еще раз.
  6. Накройте блюдо полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа либо на ночь.
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