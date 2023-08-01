Идеальный летний десерт: клубничный пирог с мороженым
Мороженое не только само по себе вкусное летнее лакомство, но и отличное дополнение к другим десертам: брауни, яблочному штруделю и т. д. Клубничный пирог, основным ингредиентом которого является домашнее мороженое, наверняка полюбится истинным фанатам пломбира. Рецепт десерта – в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- 220 г сливочного сыра комнатной температуры;
- 200 г сахарной пудры;
- 600 г жирных сливок;
- 1 ст. л. ванильного экстракта;
- 1 ст. л. лимонной цедры;
- 600 г клубники (нарезанной ломтиками);
- 1/2 измельченный миндаль;
- сладкие крекеры (для прослойки).
Приготовление:
- Взбейте сливочный сыр миксером с насадкой-венчиком до получения однородной массы. Добавьте сахарную пудру, взбивайте до однородности.
- Добавьте к получившейся массе 1 чашку густых сливок и взбивайте на низкой скорости до получения однородной массы. Добавьте оставшиеся 2 стакана сливок, взбивайте на средней и средне-высокой скорости до образования мягких пиков, увеличивая скорость по мере того, как смесь начинает густеть. Добавьте ваниль и цедру лимона.
- Выложите 1/4 сливочной смеси на дно кастрюли или формы для выпекания размером 20х20 сантиметров, распределите тонким равномерным слоем.
- Сверху выложите крекеры в один ровный слой. Распределите сливочную смесь на крекерах, разровняйте с помощью ложки или лопаточки. Выложите клубнику, посыпьте ее миндалем.
- Повторите действие еще раз.
- Накройте блюдо полиэтиленовой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 4 часа либо на ночь.
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