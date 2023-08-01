Идеальный летний десерт: клубничный пирог с мороженым

Мороженое не только само по себе вкусное летнее лакомство, но и отличное дополнение к другим десертам: брауни, яблочному штруделю и т. д. Клубничный пирог, основным ингредиентом которого является домашнее мороженое, наверняка полюбится истинным фанатам пломбира. Рецепт десерта – в материале "Рамблера".