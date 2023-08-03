Мед – уникальный продукт, пользу которого сложно переоценить. Мед богат витаминами группы B, витаминами C, E, К, магнием, калием, кальцием, йодом, железом и множеством других необходимых для организма компонентов.

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Считается, что мед способен сохранять свой вкус и аромат в течение года. Однако если приобретать продукт в герметичной заводской упаковке, срок годности может достигать и двух лет.

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Подробнее о том, как правильно хранить мед, чтобы он прослужил как можно дольше – в материале "Рамблера".

Правильная посуда

Вне зависимости от того, в каком состоянии вы приобрели мед –жидкий или в сотах – хранить его следует в стеклянной или керамической таре. Тщательно вымойте емкость, высушите ее и переложите туда продукт. Затем закройте тару капроновой или закручивающейся крышкой.

Помимо этого, мед также можно хранить в контейнерах с плотной крышкой. Самое главное, чтобы посуда была герметичной. В противном случае, количество влаги будет меняться. Если жидкости окажется слишком много, мед может испортиться и приобрести неприятный запах. Лучше всего использовать прозрачные емкости – это позволит следить за состоянием меда.

Грамотные условия хранения

Мед необходимо хранить в сухом темном месте, куда не проникает свет. Если у вас имеется погреб, это идеальное место для хранения меда. Но также продукт можно держать в глубине кухонного шкафчика.

Убедитесь в том, что мед хранится вдали от тепла: батарей, плиты, духовки или чайника. Высокие температуры (как и свет) негативно воздействуют на мед: портят его вкус и аромат.

Специалисты рекомендуют хранить мед при температуре от 10 до 21 градуса. Если отправить продукт в более прохладные условия, это не отразится на его полезных свойствах, однако мед может затвердеть и кристаллизоваться. А вот если держать лакомство при температуре выше 21 градуса, оно начнет утрачивать полезные компоненты.

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