Андрей Тяжельников, главный внештатный департамента здравоохранения, назвал опасную причину отечности после употребления арбуза. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт заявил, что появление отеков после того, как человек съел арбуз, может говорить о проблемах с сердцем или почками. В таком случае нужно обратиться к врачу за консультацией.

Тяжельников также отметил, что не стоит увлекаться арбузом людям, у которых есть склонность к образованию камней в почках, проблемы с ЖКТ, нарушения в работе мочеполовой и сердечно-сосудистой систем. Также с осторожностью нужно относиться к ягоде беременным женщинам и людям с сахарным диабетом.

Так, допустимой нормой арбуза считается не более 200-300 грамм за один прием пищи. Он посоветовал относиться к нему, как к десерту и употреблять после основного приема пищи. Также не стоит есть ягоду на ночь.