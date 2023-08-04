Мороженое крем-брюле как в ресторане: классический рецепт из Франции

Крем-брюле – классический французский десерт, о котором наслышаны даже те, кто никогда не бывал во Франции. Крем-брюле отличается тончайшей хрустящей корочкой, за которой скрывается нежный сливочный пудинг.

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Такой десерт можно позволить себя даже во время диеты: крем-брюле подается небольшими порциями, поэтому вы можете не волноваться о том, что лакомство навредит фигуре.

Еще одно преимущество данного блюда: им легко удивить и домочадцев, и гостей. Подробнее о том, как приготовить крем-брюле – в материале "Рамблера".

Ингредиенты Сахар – 100 г;

Молоко – 100 г;

Сливки 20% – 500 мл;

Сухое молоко – 50 г;

Кукурузный крахмал – 15 г;

Сахарный песок или пудра – 80 г; Для основы:

Приготовление

1. Для начала приготовим карамель. Насыпьте коричневый сахар в небольшую кастрюлю и нагревайте ее на среднем огне, пока сахар не расплавится. Параллельно аккуратно помешивайте массу ложкой.

2. Если вы используете белый сахар, растопите его и доведите до золотистого цвета. Важно не передержать карамель на плите – в противном случае, она начнет горчить.

3. Снимите кастрюлю с карамелью с огня и тонкой струйкой влейте в нее теплое молоко, помешивая массу. Вновь поставьте кастрюлю на плиту и нагревайте, пока карамельно-молочная смесь не станет однородной. После этого снимите кастрюлю с огня и остудите.

4. В другой кастрюле смешайте сахар и сухое молоко, добавьте 200 мл сливок, поставьте на небольшой огонь и доведите смесь до кипения. Сахар и сухое молоко должны раствориться.

5. Разведите крахмал в 50 мл сливок и влейте в кипящие сливки.

6. Варите 1-3 минуты, пока сливки не загустеют. Снимите с огня и остудите.

7. В глубокой миске объедините остывшие заварные сливки, карамель и оставшиеся 250 мл сливок. Хорошо перемешайте венчиком до однородной массы.

8. Перелейте смесь в подходящую емкость и поставьте в морозилку. Через 10-12 часов мороженое будет готово. При подаче его можно украсить свежими ягодами.