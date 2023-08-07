Чтобы сбросить лишние килограммы вовсе не обязательно отказываться от всего подряд, порой себе можно позволить даже не самые правильные продукты.

Об этом заявил британский врач-диетолог Роб Хобсон, твердо убежденный в том, что ни одна еда не должна быть запрещена.

По его мнению, даже фастфуд можно есть, если контролировать порции. Кроме того, диетолог назвал блюда из фастфуда, подкорректировав которые, можно не бояться за лишние кг.

Например, пицца "Маргарита".

"Нельзя отрицать тот факт, что большая пицца из пиццерии может легко обеспечить около 2000 или более калорий, и это без дополнительных гарниров. Это серьезная калорийная бомба!

А вот если вы приготовите пиццу дома, то есть способы сделать ее полезнее. Вы можете сделать мини-пиццу меньшего размера, используя питту и посыпав ее меньшим количеством сыра или даже полужирным сыром, а также овощами, такими как перец, оливки и каперсы", — рассказал диетолог.

Попробуйте также добавить в свою питту-пиццу нежирный белок; например, нарезанную полосками курицу или индейку.

Второй фастфуд, который можно сделать полезным. Бургер с соусом и гарниром в магазине может стоить вам 1000 калорий. Но если приготовить их самостоятельно, то вы сможете проконтролировать блюдо.

"Приготовить бургер из говядины очень просто, поэтому начните с выбора говяжьего фарша с самым низким содержанием жира.

Далее смотрите, чем вы начиняете свой бургер, например, хорошей домашней пряной томатной сальсой, свежим гуакамоле и салатом", — объясняет специалист.

Кроме того, диетолог предлагает заменить картофель фри на домашние дольки картофеля или батата, приправленного паприкой.