Диетолог назвал фастфуд, который можно есть и худеть

"Нельзя отрицать тот факт, что большая пицца из пиццерии может легко обеспечить около 2000 или более калорий, и это без дополнительных гарниров. Это серьезная калорийная бомба!



А вот если вы приготовите пиццу дома, то есть способы сделать ее полезнее. Вы можете сделать мини-пиццу меньшего размера, используя питту и посыпав ее меньшим количеством сыра или даже полужирным сыром, а также овощами, такими как перец, оливки и каперсы", — рассказал диетолог.