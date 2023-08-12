Врач предупредила об опасности грибов

Известная врач-диетолог Маргарита Королева объяснила, чем могут быть опасны грибы, в беседе с «Радио 1».

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По словам специалиста, грибы сложно усваиваются, поэтому так важно правильно их приготовить. Как объяснила, Маргарита Королева, грибы нужно проваривать.

«Только после этого можно чуть-чуть на сковороде подсушить», - посоветовала Маргарита Королева.

Еще одна рекомендация эксперта заключается в том, что грибы желательно употреблять вместе с зеленью, клетчаткой.

Тем, кто любит грибы собирать самостоятельно, врач-диетолог посоветовала не собирать грибы у дороги. Также не стоит их покупать в непроверенных местах, а в магазинах нужно обращать внимание на место и дату сбора, которые должны быть указаны на упаковке.