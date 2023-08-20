Лайфхаки для тех, кто не умеет готовить
Даже если готовка – не ваша страсть, жизнь постоянно подкидывает ситуации, когда приходится приготовить ужин для себя, семьи или друзей. Все эти кулинарные шоу, рецепты и блоги кажутся сложными испытаниями для тех, кто ранее не имел опыта в кулинарии. Но "Рамблер" раскроет несколько эффективных лайфхаков, которые сделают процесс готовки легким и приятным.
Планируйте заранее
Перед отправлением в магазин, загляните в свой холодильник и выкиньте просроченные продукты. Составьте список покупок на основе вашего меню. Не покупайте продукты, которые обычно не едите – это лишь уйдет в помойное ведро.
Скачайте приложение для рецептов, которое предложит вам идеи на основе имеющихся продуктов. Покупайте те, которые скоро испортятся, и используйте их с умом.
Заботьтесь о себе
Создавайте блюда, которые соответствуют вашей диете и вкусам. Не откладывайте готовку на поздний вечер – утомление от работы не поможет создать вкусное кушанье. Выберите одно или несколько блюд, которые готовите каждую неделю. Это поможет запомнить рецепт и сделать готовку более привычной.
Экспериментируйте
Не бойтесь экспериментировать с продуктами. Остатки одного блюда могут стать основой для другого. Подходите к готовке с творческим настроем – это поможет разнообразить ваши кулинарные шедевры.
Не мудрите
Не считайте, что для приготовления вкусного блюда нужны сложные рецепты. Начните с простых блюд, используя минимум ингредиентов. Секрет в том, чтобы наслаждаться процессом. Вы создаете что-то свое, и вам нет нужды следовать строго рецепту.