Лайфхаки для тех, кто не умеет готовить

Даже если готовка – не ваша страсть, жизнь постоянно подкидывает ситуации, когда приходится приготовить ужин для себя, семьи или друзей. Все эти кулинарные шоу, рецепты и блоги кажутся сложными испытаниями для тех, кто ранее не имел опыта в кулинарии. Но "Рамблер" раскроет несколько эффективных лайфхаков, которые сделают процесс готовки легким и приятным.

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Планируйте заранее

Перед отправлением в магазин, загляните в свой холодильник и выкиньте просроченные продукты. Составьте список покупок на основе вашего меню. Не покупайте продукты, которые обычно не едите – это лишь уйдет в помойное ведро.

Скачайте приложение для рецептов, которое предложит вам идеи на основе имеющихся продуктов. Покупайте те, которые скоро испортятся, и используйте их с умом.

Заботьтесь о себе

Создавайте блюда, которые соответствуют вашей диете и вкусам. Не откладывайте готовку на поздний вечер – утомление от работы не поможет создать вкусное кушанье. Выберите одно или несколько блюд, которые готовите каждую неделю. Это поможет запомнить рецепт и сделать готовку более привычной.

Экспериментируйте

Не бойтесь экспериментировать с продуктами. Остатки одного блюда могут стать основой для другого. Подходите к готовке с творческим настроем – это поможет разнообразить ваши кулинарные шедевры.

Не мудрите